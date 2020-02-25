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İHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 09:44,Son Güncelleme:/

Japonya’da karantina gemisindeki bir kişi daha hayatını kaybetti

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Japonya’da karantina gemisindeki bir kişi daha hayatını kaybetti
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Japonya’da koronavirüsü nedeniyle iki hafta süreyle karantina altında tutulan gemiden 1 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü nedeniyle endişenin arttığı Japonya’da virüs bilançosu ağırlaşıyor. Japon devlet haber ajansından yapılan açıklamada, daha önce karantina altındaki gemiden tahliye edilerek hastaneye kaldırılan 1 yolcunun daha hayatını kaybettiği belirtildi. 80'li yaşlarda bir erkek olduğu belirtilen yolcunun daha önce gemide yapılan testlerde pozitif sonuç verdiği öğrenildi.

Bilanço ağırlaşıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü nedeniyle Japonya'da 2 hafta süreyle karantinaya alınan gemideki yolcular geçtiğimiz çarşamba itibariyle tahliye edilmiş, şimdiye dek gemiden 691 kişide korona virüsüne rastlanmıştı. Daha önce koronavirüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan 3 yolcu hayatını kaybetmişti. Doğrulanan son vaka ile birlikte gemi yolcuları arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, Japonya'daki toplam ölü sayısı ise 5'e yükseldi.

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