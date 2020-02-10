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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 10:46,Son Güncelleme:/

Japonya'da karantina altındaki gemide 60 kişide daha koronavirüs tespit edildi

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Japonya'da karantina altındaki gemide 60 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 60 vaka daha tespit edildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı’nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 130'a çıktı.

Sağlık Bakanlığından bir yetkili, gemide 60 kişide daha koronavirüs teşhis edildiğini, gemideki herkese test yapılmasının planlandığını belirtti.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından geçen hafta karantinaya alınmıştı.

Japonyada karantina altındaki gemide 60 kişide daha koronavirüs tespit edildi
İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 909'a, virüs bulaşan kişi sayısı 40 bin 171'e yükseldi.

Japonyada karantina altındaki gemide 60 kişide daha koronavirüs tespit edildi

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