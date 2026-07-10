×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Japonya'da imparatorluk yasası kabul edildi

Güncelleme Tarihi:

#Japonya İmparatorluk Ailesi#Monarşi Reformu#Tahta Çıkma Kuralları
Japonyada imparatorluk yasası kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 14:15

Japonya Temsilciler Meclisi, imparatorluk ailesinin üye sayısındaki azalmanın değerlendirilmesini hedefleyen yasa tasarısını onayladı.

Haberin Devamı

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Temsilciler Meclisinde imparatorluk ailesine ilişkin yasa tasarısı oylandı.

Oylama sonucu, imparatorluk ailesinin üye sayısındaki azalmayı ele alma amacı güden yasa tasarısı kabul edildi.

Söz konusu yasa tasarısı, imparatorluk ailesinin, eski yan hanedan ailelerinin baba tarafından imparator soyundan gelen 15 yaş ve üzeri erkekleri evlat edinmesine izin verilmesini ve kadın üyelerin evliliğin ardından imparatorluk statüsünü sürdürmesini amaçlıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Yasa tasarısı ayrıca, evlat edinilen kişilerin imparator olmasını yasaklarken bu kişilerin soylarından gelen erkeklerin "kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtına çıkmasına imkan sağlanmasını öngörüyor.

Gözden KaçmasınDevrim Muhafızlarından 4 adımlı savaş planı: Hazırlıklar tamam 2. cephe hamlesiDevrim Muhafızları'ndan 4 adımlı savaş planı: Hazırlıklar tamam! 2. cephe hamlesiHaberi görüntüle

JAPONYA'NIN İMPARATORLUK YASASI

Japonya'da mevcut imparatorluk yasası gereğince, yalnızca baba tarafından imparator soyundan gelen erkekler tahta çıkabilirken kadın aile üyeleri, evlendiklerinde imparatorluk statüsünü yitiriyor. Bu nedenle hem tahta geçmeye hak kazananların hem de aile üyelerinin sayısının giderek azaldığı belirtiliyor.

Haberin Devamı

Söz konusu yasa tasarısı, Japonya'da on yıllardır süren sistemin değiştirilmesi konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Alt meclisin onayının ardından, parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisinin de tasarıya 17 Temmuz'a kadar onay vermesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınKAAN için kritik eşik aşıldı: Kongredeki süreç tamamlandıKAAN için kritik eşik aşıldı: Kongre'deki süreç tamamlandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya İmparatorluk Ailesi#Monarşi Reformu#Tahta Çıkma Kuralları

BAKMADAN GEÇME!