Japonya'da ilk Covid-19 aşı adayının klinik denemeleri başladı

Kyodo ajansının haberine göre, AnGes firmasınca üretilen DNA aşısı, Osaka Şehir Üniversitesi Hastanesinde sağlıklı 30 kişiye uygulandı.

Her bir deneğe ikişer adet kas içi aşı yapılan klinik uygulamada, denekler 15’er kişiden iki gruba bölündü ve bir gruba daha fazla miktarda doz verildi.

Denekler, sekiz hafta boyunca gözlem altında tutulacak.

İlk faz testlerde aşının güvenilirliği saptandığı takdirde, AnGes denek kapsamını 400’e çıkaracak.

Japonya’nın potansiyel ilk Kovid-19 aşısının güvenilirliği ve etkisine dair hükümet onayının 2021 sonbaharına kadar alınarak seri üretimine başlanması hedefleniyor.



