Japonya'da iktidar partisi başkanlık yarışında iki kadın aday

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Başbakan Suga Yoşihide'nin ay başında açıkladığı LDP seçimlerinde yarışmama kararı sonrası, ülke içinde gözler iktidar partisinin ay sonundaki liderlik seçimlerine yöneldi.

Mevcut ve eski kabine üyelerini karşı karşıya getiren yarışa, LDP içi fraksiyonların kararı, adayın bürokrasi tecrübesi, halk nezdinde tanınırlığı, popülerliği ve uluslararası konulara hakimiyeti etki edecek.

29 Eylül'de ipi göğüsleyecek partinin yeni başkanı, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda Japonya’nın yeni başbakanı ilan edilecek.

Resmi kampanya dönemi 17 Eylül'de başlayan seçimde erkek adaylar Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim Bakanları Takaiçi Sanae ile Noda Seiko yarışacak.

"THATCHER" HAYRANI TAKAİÇİ

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LDP'de yönetici vekil genel sekreterlik yapan 60 yaşındaki Takaiçi, Japonya siyasetinde "eski İngiliz Başbakan Margaret Thatcher hayranı" olarak nitelendiriliyor.

Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olmak için adaylığını koyan Takaiçi, ilk 1993'te kazandığı milletvekilliği unvanını 8 dönemdir sürdürüyor.

Kabine görevleri döneminde başkent Tokyo'daki tartışmalı "Yasukuni Tapınağını" sık sık ziyaret etmesi sebebiyle Takaiçi, komşu Çin ve Güney Kore yönetimlerince eleştiri alıyor.

"ILIMLI LİBERAL" KİŞİDA

Eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ise "ılımlı liberal" politikacı olarak tanınıyor.

Hiroşima'dan 1993'de meclise giren 64 yaşındaki Kişida, yabancı dile ve uluslararası konulara hakimiyetiyle tanınıyor.

Kişida, parti içinde "zor süreçlerin değil, barış zamanının lideri" olarak gösteriliyor.

PARTİ İÇİ BAĞIMSIZ NODA

Daha önceki kabinelerde İçişleri ve İletişim Bakanlığı görevini üstlenen Noda Seiko, ülkenin "ilk kadın başbakanı" olmaya aday.

61 yaşındaki siyasetçi, Sophia Üniversitesinden mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmış ve 1993 yılında Gifu eyaletinden meclise seçilmişti.

Dokuz dönemdir milletvekilliği yapan Noda'nın LDP içi fraksiyonlardan herhangi birine bağlı bulunmuyor.

Noda, seçilmesi ve meclis oturumunda başbakan olması halinde, kabinesinin yarısını kadın bakanlara teslim etmek istediğini duyurmuştu.

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"AKICI İNGİLİZCE" KONUŞAN KONO

Halihazırda İdari Reform Bakanlığı ve Salgınla Mücadelede Aşı Kampanyasından Sorumlu Kabine Üyeliğini yürüten Kono Taro ise 2017-19'da Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi.

Siyasetin içinde bir ailede büyüyen 58 yaşındaki Kono, bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 1996'da meclise seçildi.

Japon siyasetçilerin "sıklıkla yabancı dil kullanmadıkları" gözönüne alındığında Kono, görevi süresince mevkidaşlarıyla temasında kullandığı "akıcı İngilizcesi" ile ünlenerek popülerliğini artırdı.

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Kamuoyunda "sosyal medyayı sık kullanması" ve "tok sözlülüğüyle" tanınan Kono, Twitter'daki 2,4 milyondan fazla takipçisiyle ülke içinde sosyal medyada en çok takip edilen siyasetçi konumunda bulunuyor.