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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Japonya'da hükümet Fukuşima'daki işlenmiş atık suyu denize boşaltmayı planlıyor

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Japonya'da hükümet Fukuşima'daki işlenmiş atık suyu denize boşaltmayı planlıyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif elementler, daha fazla sulandırılarak makul seviyeye düşürülecek.

Japonya’da hükümet, 2011'de hasar gördükten sonra Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu denize boşaltmaya hazırlanıyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, kuzeydoğudaki Fukuşima'da bulunan nükleer santralde biriken işlenmiş atık suya ilişkin hükümet karar aşamasına geldi.

Buna göre santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif elementler, daha fazla sulandırılarak makul seviyeye düşürülecek.

Tesis işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) da 2 yıl içerisinde radyoaktif elementleri belirli bir seviyeye gerileyen işlenmiş atık suyu, okyanusa boşaltacak.

Japonyada hükümet Fukuşimadaki işlenmiş atık suyu denize boşaltmayı planlıyor

Kyodo ajansının haberinde, biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltılması planının hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, planın güvenliği ve şeffaflığına ilişkin küresel kurumlar ile yerel hükümetlerin iş birliği hedeflediklerini açıklamıştı.

Reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima 

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