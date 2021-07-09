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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.07.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Japonya'da heyelan felaketinin üzerinden 7 gün geçti... Kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Japonya'da heyelan felaketinin üzerinden 7 gün geçti... Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Japonya'da 9 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 7'nci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 9'a çıktığını açıkladı.

Kentte kayıp sayısının 22 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de afetin yaşandığı bölgede itfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

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