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Japonya’da H3'ün fırlatılması ikinci kez ertelendi

#Japonya#H3roket#Roket
Japonya’da H3ün fırlatılması ikinci kez ertelendi

Japonya Uzay Araştırma Ajansı ve Mitsubishi tarafından ortaklaşa geliştirilen H3 roketinin fırlatılması ikinci kez ertelendi.

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Japonya'da Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Mitsubishi tarafından ortaklaşa geliştirilen H3 roketinin fırlatılışı ikinci kez ertelendi. Roketin motor güvenliği için ek tedbirler almak amacıyla fırlatmanın ertelendiği açıklandı. İlk olarak 2020'de uzaya gönderilmesi hedeflenen ancak motor tasarımındaki bir değişiklik nedeniyle fırlatılışı 1 yıl geciken H3 roketinin yeni fırlatılış tarihi ise açıklanmadı.

SON TEKNOLOJİYE SAHİP

Japonya’nın son amiral gemisi taşıyıcı roketi H2A'nın halefi olarak geliştirilen H3, önceki modelden büyük olan 63 metre yüksekliğindeki gövdesi ile öne çıkıyor. Uzaya yaklaşık 1.3 kat daha fazla yük taşımak üzere tasarlanan ve fırlatma maliyetini yarı yarıya düşürmesi beklenen H3'ün, denizaşırı kuruluşlar için uzaya uydu gönderme de dahil olmak üzere geniş bir ticari talep yelpazesi oluşturacağı öngörülüyor. Uzay taşımacılığında yurtdışı ile rekabet edebilmek amacıyla geliştirilen son teknoloji roket sistemi H3'ün sıvı yakıt teknolojisinden güç aldığı biliniyor.

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#Japonya#H3roket#Roket

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