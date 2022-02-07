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Japonya’da günde 1 milyon kişiye hatırlatma dozu hedefi

#Japonya#Hatırlatma Dozu#Koronavirüs
Japonya’da günde 1 milyon kişiye hatırlatma dozu hedefi

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 3.doz aşılamada birçok ülkenin gerisinde kalan ülkede günde 1 milyon kişiye hatırlatma dozu uygulamayı hedeflediğini açıkladı.

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Japonya hükümeti, Covid-19 salgınında 6. dalgayla mücadele ederken hatırlatıcı doz seferberliğinde diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmakla eleştiriliyor.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bir günde 1 milyon kişiye hatırlatma dozu uygulanmasının hedeflendiğini duyurdu.

125 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 4.8'inin üçüncü doza ulaştığı ülkede, sürecin hızlandırılması için hükümet yetkililerine talimat veren Kishida, Sağlık Bakanı Shigeyuki Goto ve ilgili diğer bakanlardan yerel yönetimlerin aşı kampanyalarının hızlandırılmasını, iş yerlerinin aşılama kapasitesinin artırılmasını ve kamuda çalışanların aşılanmaya teşvik edilmesini istedi.

Kishida, 1 milyon doz hedefine dikkat çekerek, "Hükümet net bir hedef belirleyerek, mümkün olan en kısa sürede aşı olmayı ümit edenlere aşı yapmak için bir bütün olarak çalışacak" dedi.

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VAKA REKORU KIRILMIŞTI

Japonya'da ilk kez geçtiğimiz hafta 100 bin sınırını aşan günlük Covid-19 vakalarının sayısı dün 89 bin 145 olarak belirlenmiş, ülke geneli vakalar toplamı 3 milyon 316 bin 122'ye ulaşmıştı. Ülkede, 68 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 19 bin 357'ye yükselmişti.

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#Japonya#Hatırlatma Dozu#Koronavirüs

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