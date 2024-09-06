Japonya’da görevli ABD askerine cinsel saldırı suçlaması

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Japonya'nın Okinawa eyaletinde görevli ABD askerlerine yönelik cinsel saldırı suçlamalarına bir yenisi daha eklendi. 20'li yaşlardaki bir ABD Deniz Piyadesinin Haziran ayı sonlarında 20'li yaşlardaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve yaraladığı bildirildi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre mağdurun tedavi gördüğü hastanenin polise haber vermesiyle kamuoyuna yansıyan olayın ardından şüphelinin ABD ordusu tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Japon polisi tarafından gönüllü olarak sorgulanan ancak suçlamaları reddeden şüphelinin deliller göz önünde bulundurularak dün savcılığa sevk edildiği kaydedildi. Şüphelinin an itibariyle ABD ordusuna ait bir gözaltı merkezinde tutulduğu açıklandı.

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CİNSEL SALDIRI İDDİALARI KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Yaklaşık 30 bin ABD askeri personeline ev sahipliği yapan Japonya'nın Okinawa eyaleti, son aylarda ABD askerlerinin adının karıştığı cinsel saldırı iddiaları ile gündeme gelmişti. Okinawa Valisi Deny Tamaki ise yerel basın aracılığıyla kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili detayları, gizlilik ilkesi gereği kendileriyle paylaşmayan polise bilgi paylaşım kurallarını gözden geçirme çağrısında bulunmuştu. Gelişmelerin ardından Okinawa polisi, ABD askeri personelinin cinsel saldırı suçlamasıyla savcılığa sevk edildiği ya da tutuklandığı olayları Okinawa Valiliği’ne bildirmeyi kabul etmişti. Son olayın bu kapsamda polis tarafından Okinawa Valiliği’ne bildirilen ilk vaka olduğu öğrenildi.