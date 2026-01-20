×
Japonya'da gezi helikopteri kayboldu: Geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı

#Japonya#Kumamoto#Aso Dağı
Japonyada gezi helikopteri kayboldu: Geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı
Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki tema parkının pistinden kalkan 3 kişiyi taşıyan gezi helikopteri ile Aso Dağı semalarında iletişimin koptuğu bildirildi. Japon yetkililer, helikopterin en son sinyal gönderdiği bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü kaydetti.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinden kalkan özel bir helikopterle iletişimin kesildiği bildirildi. İşletmeci firma Takumi Havacılık'tan yapılan açıklamada, 1 erkek pilot ve 2 Tayvanlı turisti taşıyan helikopterin yerel saat ile 10.52 sıralarında Aso şehrindeki bir tema parkının pistinden havalandığı bilgisi paylaşıldı.

Aso Dağı'ndaki Nakadake kraterine 10 dakikalık keşif turu yapması beklenen helikopterle 11.00 sıralarında iletişimin kesildiği belirtilirken, helikopterin planlanan sürede piste geri dönmediği belirtildi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEDE

Yapılan ihbar üzerine Nakadake kraterinin bulunduğu bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Japonya Savunma Bakanlığı ise arama kurtarma çalışmalarına Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait U-125 tipi uçak ve UH-60 tipi helikopterin destek verdiğini duyurdu.

