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Japonya'da geliştirildi: Bu maske Kovid'i tespit ediyor!

#Koronavirüs Maske#Japonya#Ultraviyole Işık
Japonyada geliştirildi: Bu maske Kovidi tespit ediyor

Koronavirüs salgınında en büyük yardımcılarımızdan biri olan ve virüsün yayılımını önlemek için 2 yıla yakın süredir kullanılan koruyucu yüz maskeleriyle ilgili çığır açacak bir buluş gerçekleşti. Japon uzmanlar ışık altında virüsü tespit edebilen bir maske geliştirdi.

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Japon uzmanlar, ultraviyole ışık altında Kovid-19'u tespit edebilen yüz maskesi geliştirdi.

Japonya'daki Kyoto Eyalet Üniversitesi'ndeki uzmanlar, Kovid-19 test sürecinde kritik önemi olacak bir buluşa imza attı. Yasuhiro Tsukamoto liderliğindeki ekip, vücuttaki yabancı oluşumları nötralize eden antikor veya proteinler üretebilen deve kuşu yumurtalarından yararlanarak Kovid-19'u teşhis edebilen yüz maskesi geliştirdi.

Bilim insanları dişi devekuşlarına koronavirüsün aktif ve tehdit edici olmayan bir formunu enjekte ederek, kuşların yumurtalarından yüksek miktarda antikoru çıkarmayı başardı.

Japonyada geliştirildi: Bu maske Kovidi tespit ediyor

Geliştirdikleri özel filtreyi yüz maskesine ekleyen uzmanlar, deve kuşu yumurtalarından elde edilen Kovid-19 antikorlarını maskenin üzerine püskürterek buluşun etkinliğini test etti. Ultraviyole ışık altında maskenin virüse tepki vermesini sağlamayı başaran ekip, maskeyi kullanan kişinin virüs ile temaslı olması halinde maskenin parlayarak pozitif sonuca işaret ettiğini bildirdi.

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Kovid-19 ile enfekte olmuş 32 denek ile yapılan ve 10 gün süren deneme sürecinde de maskenin virüsü teşhis etmeyi başardığı bildirildi.

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Japonyada geliştirildi: Bu maske Kovidi tespit ediyor

GELECEK YIL KULLANIMA SUNULABİLİR

Maskenin, hükümet onayı almasının ardından gelecek yıl kullanıma sunulması hedefleniyor. Herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesi durumunda maskenin Kovid-19 test sürecinde çığır açabileceği ifade ediliyor.

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#Koronavirüs Maske#Japonya#Ultraviyole Işık

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