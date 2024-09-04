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Japonya'da facianın eşiğinden dönüldü: 4 şeritli otoyol çöktü

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#Japonya#Otoyol#Çökme
Japonyada facianın eşiğinden dönüldü: 4 şeritli otoyol çöktü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 10:19

Japonya’nın Chiba eyaletinde bulunan 4 şeritli bir otoyol henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, dün bölgede etkili olan şiddetli yağışların zeminde yumuşamaya neden olmuş olabileceğini belirtti.

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Japonya'nın Chiba eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Ichihara şehrindeki 4 şeritli bir otoyol sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Chiba Ulusal Karayolu Ofisi olayın ardından yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını açıklarken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışların zeminde yumuşamaya neden olmuş olabileceğini belirten yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.

SEL BASKINLARI YAŞANMIŞTI

Japonya'nın Chiba eyaleti dün şiddetli yağışlara teslim olmuş, birçok bölgede sel baskınları meydana gelmişti. Eyalet genelinde 112 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, tren seferlerinde de aksamalar yaşanmıştı.

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#Japonya#Otoyol#Çökme

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