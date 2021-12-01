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Japonya’da F-16 krizi

#Japonya#ABD#F-16
Japonya’da F-16 krizi

ABD'ye ait bir savaş uçağı, acil durum nedeniyle Japonya’da dağlık bölgeye iki yakıt tankı bıraktı. Aomori Havalimanı'na acil iniş yapan F-16 nedeniyle 7 ticari uçuşta aksama yaşandı.

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Japonya'da konuşlu bulunan ABD güçlerine ait bir savaş uçağının yakıt tankı bırakması ülkede krize neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssü'nde görevli F-16 savaş uçağı, uçuş sırasında yaşanan olağanüstü bir durum nedeniyle bölgedeki dağlık alana iki yakıt tankı bıraktı.

Olay ülkede konuşlu ABD güçleri tarafından doğrulanırken, yakıt tankı bırakan savaş uçağı saat 18.10 sıralarında Aomori Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Savaş uçağının gerçekleştirdiği acil iniş nedeniyle planlanan 7 ticari uçuş ise askıya alındı.

Uçağın gece saat 01.00 sıralarında pistten aprona çekilmesiyle havalimanındaki trafik normale dönerken, detaylı soruşturma başlatıldı.

53 BİN ABD ASKERİ PERSONELİ BULUNUYOR

Yaklaşık 53 bin Amerikan askeri personeline ev sahipliği yapan Japonya’da, ABD güçlerinin varlığı zaman zaman yerel halkın tepkisini çekiyor. Yerleşim yeri yakınında bulunan askeri üsler risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştiri konusu olurken, ABD ordusu ile ilişkili kazalar sık sık kamuoyunun gündemine geliyor.

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#Japonya#ABD#F-16

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