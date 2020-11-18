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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 08:21 | Son Güncelleme:

Japonya'da erken seçim iddiası

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Japonya'da erken seçim iddiası
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Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) ocakta erken seçim çağrısı yapabileceği bildirildi.

Şizuoka'da katıldığı bir toplantıda konuşan LDP Politika Şefi Şimomura Hakubun erken seçim iddialarına ilişkin "Ocakta olabilir, bu bir seçenek." değerlendirmede bulundu.

Japonya Temsilciler Meclisinin (Şuugiin) feshedilerek erken seçime gidilebileceğine ilişkin soruya Şimomura, "En erken iki ay sonra ocakta ya da Tokyo Olimpiyatlarından sonra." dedi.

Şimomura, eylülde göreve gelen Suga Yoşihide'nin ocakta meclis açılışında erken seçim çağrısı yapmadığı takdirde, kararını 2021 yazının sonrasına bırakabileceğini söyledi.

LDP Genel Sekreteri Nikai Toşihiro ise parlamento feshi ve seçimlerin 2021 yaz sonrasında beklendiğini ifade etmişti.

LDP’nin 282, ortağı Komeito’nun 29 sandalyeye sahip olduğu 465 üyeli Şuugiin’de ana muhalefet Japonya Anayasal Demokrat Partisinin (CDP) ise 107 milletvekili bulunuyor.

Şuugiin milletvekillerinin görev süresi 21 Ekim 2021'de sona eriyor.

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