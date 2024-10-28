Japonya’da erken seçim

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2021-24 döneminde başbakanlık yapan Kişida Fumio’nun görevini bırakması sonrası iktidardaki LDP partisinin ve hükümetin başına geçen İşiba Şigeru’nun ilan ettiği erken seçimler için ülke genelinde 45 binden fazla sandık kuruldu. Yılın başlarında patlayan siyasi bağış yolsuzluğu skandalının ardından kan kaybeden LDP, sandık çıkış anketlerine göre parlamentoda tek başına çoğunluk sağlayacak sandalye sayısına ulaşamadı.

İŞİBA İSTİFA EDEBİLİR

Seçimlerde parlamentoya girebilmek için 1332 aday yarıştı. Ülkenin kamu yayıncısı NHK, LDP’nin alt mecliste 153 ila 219 sandalye kazanmasının beklendiğini bildirdi. LDP’in halihazırdaki koalisyon ortağı Komeito’nun ise en fazla 11 milletvekilini meclise göndermesi bekleniyor. Muhaleftteki Anayasal Demokrat Parti’nin (CDP) 128 ila 191 sandalye kazanması öngörülüyor. Çıkış anketleri LDP’nin ve Komeito’nun, çoğunluk için gereken 233 sandalyeye ulaşmama ihtimali bulunduğuna işaret ediyor. Yerel basında, böyle bir durumda sorumluluğu üstlenmek için İşiba’nın derhal istifa edebileceği ve savaş sonrası dönemde Japonya’nın en kısa süre görev yapan başbakanı olabileceği yönünde spekülasyonlar yer alıyor.