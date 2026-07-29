Japonya'da enkaz altındakileri kurtarmak için zamana karşı yarış: Yıkımın boyutu ortaya çıktı! Güçlü artçı uyarısı... Risk 1 hafta boyunca devam edecek

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Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu adasını 7.1 büyüklüğünde deprem vurdu. Felakette en az 13 kişi hayatını kaybederken, binalar çöktü, yangınlar çıktı ve geniş çaplı hasar meydana geldi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde güçlü artçı depremlerin devam edebileceği konusunda uyardı.

Salı günü yerel saatle 16.30'da Kyushu adasındaki Kumamoto vilayetinde meydana gelen depremin büyüklüğünü ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) daha sonra 6.8 olarak revize etti. Sarsıntıdan hemen sonra tsunami uyarısı yayınlandı ancak uyarı daha sonra kaldırıldı. Kumamoto şehrinde yangınlara yol açan deprem, kısmen çöken bir alışveriş merkezinde alışveriş yapanları mahsur bıraktı, binlerce evin elektriğini kesti ve yollarda ciddi hasara neden oldu.

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DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ

USGS'ye göre, depremin merkez üssü Kumamoto şehrinin yaklaşık 48 kilometre güneybatısında, sahil kenti Uto yakınlarındaydı. Kumamoto, Japonya'nın dört ana adasından biri olan güneybatı adası Kyushu'da, Nagasaki'nin yaklaşık 90 kilometre doğusunda yer alıyor.

Depremin, Japonya'nın denizaşırı komşusu Güney Kore'de bile hissedilecek kadar şiddetli olduğu bildirildi. Kamu yayın kuruluşu NHK'nin aktardığına göre, çarşamba günü gece yarısından hemen sonra Kumamoto vilayetinde 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

YIKIMIN BOYUTU

Şiddetli deprem Kumamoto genelinde altyapıda önemli hasara yol açtı. NHK'nin görüntülerinde Kyushu Otoyolu'nun bazı bölümlerinin parçalandığı ve Kumamoto Kalesi'ni çevreleyen duvarın bir bölümünün çöktüğü görüldü. Havadan çekilen görüntülerde şehirde raylar üzerinde devrilmiş bir tren vagonu ve binalar ile köprülerde yaygın hasar tespit edildi.

Yetkililer, binalarda, köprülerde ve diğer altyapıda meydana gelen hasarı değerlendirmeye devam ediyor. En büyük hasar, Kumamoto şehrindeki Aeon alışveriş merkezinde meydana geldi.

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ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ FELAKET

Kumamoto şehrindeki Aeon alışveriş merkezinde (AVM), güçlü bir patlama kompleksi yerle bir etmeden önce ikinci katın bir kısmı çöktü. Deprem meydana geldiğinde çalışanlar yaklaşık 200 alışverişçinin tahliyesine yardımcı oldu ancak patlama yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti ve duvarları yıkarak çelik iskeletin büyük bir bölümünü açığa çıkardı.

Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, ilk etapta 20 ila 30 çalışanın kayıp olduğu bildirildi. Görgü tanıkları bölgede gaz kokusu aldıklarını belirtti, ancak patlamanın nedeni henüz netleşmedi. AVM, 2016'daki yıkıcı Kumamoto depreminin ardından yeniden inşa edildikten sonra ancak geçen ay yeniden açılmıştı.

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ZAMANA KARŞI YARIŞ

Japonya Başbakanı Takaichi, Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde ölü sayısının 13'e yükseldiğini duyurarak, "Şu anda bile kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Bu zamana karşı bir yarış" dedi.

Çarşamba sabahı erken saatlerde kısmen çöken alışveriş merkezinin içinde 20'li yaşlarında 2 kadın ölü bulundu. Hastaneler onlarca yaralıya müdahale etti. Yaklaşık 260 bin kişiye tahliye merkezlerine gitmeleri talimatı verildi.

NÜKLEER SANTRALİN DURUMU

Japonya hükümetinin üst düzey yetkililerinden Minoru Kihara, düzenlediği basın toplantısında, Kyushu bölgesindeki Sendai Nükleer Santrali'nin ilk incelemelerde güvenli göründüğünü ve herhangi bir anormallik rapor edilmediğini söyledi.

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İki reaktöre sahip olan ve Kumamoto'nun güneyinde, Kagoshima'da bulunan santral, Kyushu bölgesine elektrik sağlıyor. Yetkililer, santraldeki durumu yakından takip etmeye devam ediyor.

ARTÇI SARSINTILAR

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), önümüzdeki bir hafta boyunca güçlü artçı depremlerin yaşanabileceği ve en yüksek riskin önümüzdeki iki ila üç gün içinde olacağı konusunda uyardı. JMA ayrıca, en çok etkilenen bölgelerde toprak kayması riskinin arttığını bildirdi.

36 binden fazla ev elektriksiz kalırken, yetkililer çarşamba günü sıcaklıkların yaklaşık 34 dereceye ulaşması beklendiği için sıcağa bağlı hastalıklar konusunda endişelerini dile getirdi. Takaichi, bölge sakinlerini ve kurtarma ekiplerini sıcak çarpmasına karşı önlem almaları konusunda uyardı. Depremin merkez üssüne yakın Uki şehrindeki bir hastane, depremde elektrik kesintisi nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

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JAPONYA NEDEN BÜYÜK DEPREMLERE MARUZ KALIYOR

Japonya, birçok büyük tektonik plakanın birleştiği Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Pasifik, Filipin Denizi, Avrasya ve Kuzey Amerika levhalarının sürekli olarak birbirine karşı hareket etmesi nedeniyle ülke her yıl binlerce deprem yaşıyor.

Sıkı bina yönetmelikleri ve düzenli deprem tatbikatları can kayıplarını azaltmaya yardımcı olsa da, güçlü depremler yine de geniş çaplı yıkıma neden olabiliyor. Kumamoto bölgesi, 2016 yılında da 7.0 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış ve ağır hasar görmüştü.