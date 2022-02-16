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Japonya’da Emotet siber virüs alarmı

#Japonya#Emotet#Siber Virüs
Japonya’da Emotet siber virüs alarmı

Japon siber güvenlik uzmanları, dünyaca ünlü zararlı yazılım Emotet'in ülkede yeniden yayılmaya başladığını açıkladı.

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Dünyanın en tehlikeli ve zararlı yazılımı Emotet, Japon siber güvenlik uzmanlarını alarma geçirdi. Japonya Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi Koordinasyon Merkezi (JPCERT), e-postalara eklenen dosyalar aracılığıyla bilgisayarlara bulaşan ve kişisel bilgileri kopyalayan Emotet'in ülkede yeniden yayılmaya başladığını açıkladı.

Emotet tarafından ele geçirilen Japonya tabanlı e-posta adreslerinin sayısının ocak ayı öncesinde ortalama 70 olduğunu belirten uzmanlar, sayının 8 Şubat'ta bin 230'a ulaştığını duyurdu.

Durumu "acil" olarak niteleyen uzmanlar, bilgisayar kullanıcılarına tanıdıkları bir adresten gönderilmiş olsa dahi şüpheli dosyaları açmama ya da şüpheli e-postaları açmadan önce doğrulamak için gönderici ile iletişime geçme çağrısında bulundu.

BANKACILIK VİRÜSÜ OLARAK ORTAYA ÇIKTI

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İlk olarak bankacılık yazılım türü truva atı (trojan) biçiminde geliştirilen kötü amaçlı bir bilgisayar yazılım programı olan Emotet, yabancı cihazlara sızarak hassas verileri elde etmeyi amaçlıyor.

Temel antivirüs programları tarafından tanımlanamaması ile benzerlerinden ayrılan Emotet, sisteme bulaştığında bir bilgisayar solucanı gibi yayılıyor ve ağdaki diğer bilgisayarlara sızmaya çalışıyor.

Emotet'in ilk olarak 2014 yılında Almanya ve Avusturya'daki banka müşterilerinin siber virüsten etkilenmesiyle teşhis edildiği biliniyor.

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#Japonya#Emotet#Siber Virüs

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