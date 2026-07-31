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Japonya'da depremin bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 35'e yükseldi

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#Japonya Depremi#Kumamoto#Deprem Bilançosu
Japonyada depremin bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 35e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 11:02

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e çıktı. Depremde enkaz altında kalanların kurtarılması için en kritik zaman dilimi olarak kabul edilen 72 saatlik süre TSİ 10.27'de sona erdi.

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Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Kumamoto Eyalet Valiliği yetkilisi, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Hayatta kalma ve kurtarma açısından deprem sonrası en kritik zaman dilimi olan ilk 72 saatlik süre, yerel saatle 16.27'de (TSİ 10.27) bitti.

Çatı ve duvarları çöken Aeon Mall alışveriş merkezi ile bacası yıkılan Nippon Paper Industries fabrikası dahil tüm enkaz bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkazdan yaralı çıkarılan 6 kişinin durumu ciddiyetini korurken, 80 bin haneye su ve 4 bin 500 haneye elektrik ulaştırılamıyor.

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Eyalet Valiliğinin tahsis ettiği tahliye merkezlerinde halihazırda 9 bini aşkın kişi barınıyor.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, depremin ardından bölgedeki 53 sağlık tesisinde su veya elektrik kesintisi devam ediyor.

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Japonyada depremin bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 35e yükseldi

KUMAMOTO DEPREMİ

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Uki ve Hikawa bölgelerinde 28 Temmuz'da yerel saatle 16.27'de deprem meydana gelmişti.

10 kilometre derinlikte kaydedilen 7,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açmıştı.

Kumamoto eyaletinde Nisan 2016’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarından oluşan "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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#Japonya Depremi#Kumamoto#Deprem Bilançosu

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