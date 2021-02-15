Japonya'da deprem! Bu kez 7.3

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre Fukuşima açıklarında meydana gelen deprem, yerel saatle önceki gece 23.07’de, 60 kilometre derinlikte kaydedildi. Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ile başkent Tokyo’da da sarsıntı hissedildi. Kyodo ajansının haberine göre bölge genelinde 100’den fazla yaralı var, şans eseri ölen ise olmadı.

Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Joban Otoyolu’nda toprak kayması ve bazı bölgelerde su kesintileri meydana geldi. Deprem sonrası birkaç noktada yaşanan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü. Artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Yaklaşık 900 bin haneyi etkileyen elektrik kesintileri sabaha doğru normale döndü. Doğu Japonya Demiryolları’na ait bazı tren seferleri askıya alındı.

2011'İ HATIRLATTI

7.3’lük sarsıntı, akıllara 11 Mart 2011’deki 9 büyüklüğündeki depremi ve ardından 20 bin kişinin ölümüne neden olan tsunamiyi getirdi.

SOSYAL MESAFELİ BARINMA

Fukuşima eyalet valiliğine göre, şehirde oluşturulan 60’tan fazla tahliye merkezinde deprem sonrası geçici barınma sağlandı. Koronavirüse karşı oluşturulan sosyal mesafeli çadırlar dikkat çekti.