AA
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Japonya'da deprem! Birçok eyalette hissedildi
Japonya'nın kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok eyalette hissedilirken, tsunami uyarısında bulunulmadı
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Tohoku bölgesindeki İwate eyaletinde yerel saatle 02.23'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 10 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre eyaletler Aomori, Miyagi, Akita eyaletlerinde hissedildi. Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
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