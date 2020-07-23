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Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Japonya'da Covid-19 vakalarında yeni rekor

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Japonya'da Covid-19 vakalarında yeni rekor
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Japonya'da son 24 saatte 920 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesi ile ülkedeki toplam vaka sayısı 28 bin 902'ye ulaştı. Ülkede şu ana kadar en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçmiş oldu.

Son günlerde art arda kaydedilen yüksek sayıdaki Covid-19 vakalarıyla gündeme gelen Japonya, bugün yeni bir vaka rekoruna imza attı.

Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede son 24 saatte 920 Covid-19 vakası tespit edildi.

Bu sayısının salgının başlangıcından bu yana günlük bazda kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Başkent Tokyo'da kayda geçen günlük vakalar da salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 366'ya yükseldi.

Son gelişmeler Japonya’da genelinde korona virüsten enfekte olan kişi sayısını 28 bin 902'ye taşırken, toplam bilançoya daha önce karantina altına alınan gemideki yolcu ve mürettebat ile havaalanı karantinalarında tespit edilen vakaların dahil olduğu vurgulandı.

ÖLÜ SAYISI BİN 4'E YÜKSELDİ

Bugün Hokkaido eyaletinden 1 kişinin Covid-19'a yenik düştüğünü açıklayan sağlık otoriteleri, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 4'e yükseldiğini bildirdi.

Ülke genelinde 55 hastanın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

TATİL ENDİŞESİ

Bugün başlayan ve hafta sonu dahil 4 gün sürecek resmi tatilin virüsün bulaşma oranını arttıracağı endişelerine neden olurken, Tokyo Valisi Yuriko Koike dün yaptığı çağrıyı yineledi.

Tokyo sakinlerini tatil süresince evde kalmaya çağıran Vali Koike, dışarı çıkmak zorunda olanları da kendilerini ve toplumu korumak için sorumlu davranmaya davet etti.

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