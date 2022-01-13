Japonya’da Covid-19 vakaları bir haftada 8 kat arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi Putin çileden çıktı... Artık çizgiyi aştınızUzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi! Putin çileden çıktı... 'Artık çizgiyi aştınız'#ABD
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'#Beşiktaş
AB Büyükelçileri ile toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iş birliği ve diyalog çağrısıAB Büyükelçileri ile toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iş birliği ve diyalog çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Marmariste denizin rengi değişti Cadde ve sokaklar nehre döndüMarmaris'te denizin rengi değişti! Cadde ve sokaklar nehre döndü#Marmaris
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
Uzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerdeUzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerde!#Çin
NASA yıllardır arıyordu... Burnumuzun dibinden çıktıNASA yıllardır arıyordu... Burnumuzun dibinden çıktı!#NASA
Dünyanın kara kutusu göründü... İşte insanlığın son umuduDünyanın 'kara kutusu' göründü... İşte insanlığın son umudu #Dünya
Emine Ünün gözyaşları... Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdıEmine Ün'ün gözyaşları... 'Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdı'#Emine Ün
Cansu Kurtcunun dadı isyanı: Korkunç paralar telaffuz ediliyorCansu Kurtcu'nun dadı isyanı: Korkunç paralar telaffuz ediliyor#Cansu Kurtcu
Ve İstanbula geliyor Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...Ve İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...#Paola Egonu
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
HABERLERDünya Haberleri

Japonya’da Covid-19 vakaları bir haftada 8 kat arttı

#Japonya#Koronavirüs #Dünya
Japonya’da Covid-19 vakaları bir haftada 8 kat arttı

Japonya’da günlük Covid-19 vakalarının sayısı son 1 haftada yaklaşık 8 kat artarak bugün 18 bin 673'e yükseldi.

Haberin Devamı

Covid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle salgında yeni dalga endişesi yaşanan Japonya’da ülke geneli günlük vaka sayıları son 1 haftada yaklaşık 8 kat artış gösterdi.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son 24 saatte 18 bin 673 yeni vaka doğrulandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 812 bin 132'ye yükselirken, hayatını kaybeden 4 kişi ile birlikte can kaybı sayısının da 18 bin 428'e ulaştığı bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, daha önce de gündeme gelen hızlı vaka artışının ülkede konuşlu ABD üsleri ile ilişkili olduğu yönündeki iddiaları değerlendirerek, “ABD üslerindeki enfeksiyonların virüsün çevre bölgelere yayılmasının nedenlerinden biri olma ihtimalini inkar edemeyiz” dedi ve durumu ciddiyetle ele aldıklarını ifade etti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Omicron etkisi: En yaygın semptomlar değiştiSon dakika... Omicron etkisi: En yaygın semptomlar değişti!Haberi görüntüle

YARI OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Japonya'nın Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima eyaletlerinde görülen Covid-19 vaka artışının ABD üslerinde kayda geçen enfeksiyonlarla ilişkili olabileceğini iddia eden Okinawa Valisi Denny Tamaki, "Üslerin vaka artışının en önemli nedenlerinden biri olduğuna dair hiç şüphe yok" ifadelerini kullanmıştı.

Yamaguchi Valisi Tsugumasa Muraoka ise, Omicron mutasyonu endişesine dikkat çekerek, ABD üssü çalışanları ve sakinlerinden alınan virüs örneklerinin genetik analizlerinin yapıldığını söylemişti. Bu gelişmelerin ardından 3 eyalet, merkezi hükümet tarafından yarı OHAL uygulaması altına alınırken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise ABD üsleri ile ilgili iddialarla ilgili kesin bir açıklama yapmaktan kaçınarak, "Enfeksiyonların nedenini kestirmek güç" şeklinde konuşmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Koronavirüs#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler