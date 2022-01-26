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Japonya’da Covid-19 vakaları bir günde yaklaşık 10 bin arttı: 71 bin 633 vaka

#Japonya#Koronavirüs#Vaka Sayısı
Japonya’da Covid-19 vakaları bir günde yaklaşık 10 bin arttı: 71 bin 633 vaka

Japonya’da ilk kez 70 bini aşan günlük Covid-19 vakalarının sayısı 2 gün üst üste rekor kırarak 71 bin 633'e ulaştı.

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Covid-19 salgınında 6. dalga ile mücadelede eden Japonya'da vaka sayıları 2 gün üst üste rekor kırdı.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ilk kez 70 bin sınırını aşarak salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşan günlük vaka sayısı bugün 71 bin 633 olarak kayıtlara geçti.

Son gelişme, ülke geneli vakalar toplamını 2 milyon 359 bin 966'ya taşırken, son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 18 bin 617'ye yükseldi.
Japonya'da son rekor dün 62 bin 613 vaka ile kayda geçmişti.

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILMIŞTI

Japonya’da hükümet, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 16 eyalette uygulanan yarı OHAL tedbirinin kapsamını 18 eyaleti daha içine alacak şekilde genişletme kararı almıştı.

Uygulama kapsamındaki önleyici tedbirlerin yarın itibariyle 47 eyaleti bulunan ülkenin 34 eyaletinde yürürlükte olacağı duyurulmuştu.

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#Japonya#Koronavirüs#Vaka Sayısı

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