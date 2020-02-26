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Dünya
İHA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 09:47,Son Güncelleme:/

Japonya'da corona virüsünden bir ölüm daha

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Japonya'da corona virüsünden bir ölüm daha
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Japonya'da bir kişi daha corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Karantinaya alınan gemi dışından yaşanan ikinci ölümle ülke genelindeki toplam ölü sayısı da 6'ya yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da yayılmaya devam eden öldürücü corona virüsünün bilançosu ağırlaşıyor. Hokkaido eyaleti yerel hükümetinden yapılan açıklamada, Hakodate şehrinden daha önce corona virüsü teşhisi konulan bir yaşlının hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölü sayısı yükseliyor

Japonya’da ilk olarak 80'li yaşlarda olduğu belirtilen bir kadının, başkent Tokyo yakınlarındaki Kanagawa eyaletinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmış, 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı gemiden hastaneye kaldırılan 4 yolcu da yaşamını yitirmişti. Gemi dışındaki ikinci ölüm vakası olarak kayıtlara geçen son can kaybı, ülke genelindeki toplam ölüm sayısını da 6'ya çıkarmış oldu.

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