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Japonya'da çarpışarak düşen askeri helikopterlerin enkazınaancak 3 ay sonra ulaşılabildi

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#Japonya#Askeri Helikopter Düştü#Enkaz
Japonyada çarpışarak düşen askeri helikopterlerin enkazınaancak 3 ay sonra ulaşılabildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 10:23

Japonya'da askeri tatbikat sırasında çarpışarak düşen ve 8 askerin öldüğü helikopterinin enkazı, kazadan 3 ay sonra bulundu.

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Japonya'da 20 Nisan’da Pasifik Okyanusu’nda gerçekleştirilen bir askeri tatbikat sırasında çarpışarak denize düşen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait SH-60K tipi 2 helikopterin enkazına ulaşıldı.

SDF’den yapılan açıklamada, 6 bin metre derinliğe kadar inebilen bir insansız sualtı aracının 2 askeri helikopterin yerini tespit ettiği belirtilirken, helikopter enkazını karaya çıkarma ihtimalinin değerlendirileceği ifade edildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Her biri 4 SDF üyesi taşıyan SH-60K tipi 2 helikopter, 20 Nisan'da Tokyo'nun yaklaşık 600 kilometre güneyindeki Torishima Adası açıklarında yapılan bir askeri tatbikat sırasında çarpışarak denize düşmüştü.

Olayın ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında 1 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilirken, 7 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti.

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SDF’den geçen ay yapılan açıklamada ise kayıp 7 kişinin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu belirtilerek kayıpların ölü olarak kabul edildiği kaydedilmişti.

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#Japonya#Askeri Helikopter Düştü#Enkaz

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