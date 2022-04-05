Japonya'da büyük panik! Bir memelide ilk kez kuş gribine rastlandı

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Dünya Covid-19 salgını ile mücadelesini sürdürürken, Japonya'dan endişe verici bir kuş gribi vakası haberi geldi.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinin başkenti Sapporo'da ölü olarak bulunan bir tilkide oldukça bulaşıcı olan bir kuş gribi virüsüne rastlandığı açıklandı. Çevre Bakanlığı ilk kez bir memelide kuş gribi tespit edildiğini duyururken, tilkinin 29 Mart'ta ölü olarak bulunan ve kuş gribi taşıyıcısı olduğu belirlenen kargaların leşini yiyerek enfekte olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan ölen 7 kargadan 5'inin virüsün H5 türü ile enfekte olduğunun tespit edildiği açıklandı.



HÜKÜMET ALARMA GEÇMİŞTİ

Japonya'nın Akita eyaletinde geçtiğimiz kasım ayında ortaya çıkan kuş gribi salgını, aralarında Kagoshima, Hyogo, Kumamoto ve Saitama'nın da bulunduğu birçok eyalete sıçramış, on binlerce kanatlı hayvan tedbir amacıyla itlaf edilmişti.

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Çevre Bakanlığı risk uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarmış, hükümet ülke genelindeki yerel yönetimleri yabani kuşların takibini güçlendirmeye çağırmıştı. Uzmanlar ise kuş dışkısına dokunanların ellerini yıkamaları ve gargara yapmaları uyarısında bulunmuştu.

Enfekte olan canlılarla aşırı temas halinde olmadıkça kuş gribinin insanlara bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu belirten yetkililer, buna rağmen vatandaşlara ölü bir kuş bulduklarında yerel otoritelere haber verme uyarısı yapmıştı.

Son olarak ise ocak ayında Chiba eyaletindeki bir ördek çiftliğinde toplu vakalar olduğu doğrulanmıştı.