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Japonya'da Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi

#Japonya#Dünya#Kişida Fumio
Japonyada Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Kişida Fumio, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi. Ülkenin 100. başbakanı Kişida, görevini 31 Ekim'de düzenlenmesi planlanan olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

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Japonya Parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.

Kişida Fumio, partisi LDP ve ortağı Komeito hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugin milletvekillerinden 311'inin oyunu alarak, Japonya’nın 100. başbakanı oldu.

LDP liderlik seçimlerinde geçen hafta Kişida, rakipleri Reform Bakanı Kono Taro ile kadın adaylar eski İçişleri Bakanı Noda Seiko ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'yi mağlup etmişti.

Kişida, görevini 31 Ekim 2021'de düzenlenmesi planlanan olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

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#Japonya#Dünya#Kişida Fumio