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Japonya'da aşırı sıcaklar can alıyor: 248 kişi öldü

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#Japonya#Sel#Sıcak Hava
Japonyada aşırı sıcaklar can alıyor: 248 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 17:47

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 248'e yükseldiği bildirildi.

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Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Tıbbi Muayene Bürosu, aşırı sıcakların yol açtığı can kayıplarına yönelik verileri güncelledi.

Buna göre, haziran-ağustosu kapsayan 3 aylık dönemde başkent metropolünde yüksek hava sıcaklığı sebebiyle ölenlerin sayısı 248'e çıktı.

Yapılan incelemelerde ölenlerin 40-90 yaşlarında olduğu, yaşadıkları ev veya işyerlerinde klimanın bulunmadığı ya da aktif kullanılmadığı belirlendi.

Büronun açıklamasında, "Hayatını kaybedenler genellikle yaşlı ve yalnız yaşıyor, bu da etraflarındaki değişiklikleri fark etmelerini zorlaştırıyor, semptomlar çok daha şiddetli hale gelebilir." ifadeleri kullanıldı.

Klima kullanımının teşvik edildiği açıklamada "Sıcak çarpmasından dolayı ölüm önlenebilir. Bu nedenle lütfen sıcak günlerde klimayı kullanın." ifadeleri yer aldı.

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Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, 9 Temmuz'da, yüksek hava sıcaklığına bağlı can kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, sıcak çarpmasından 6 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Tokyo genelinde 2022'de yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 251 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Japonya#Sel#Sıcak Hava

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