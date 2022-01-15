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Japonya'da artan vakalara rağmen sokaklarda yoğunluk

#Japonya#Koronavirüs#Kovid 19
Japonyada artan vakalara rağmen sokaklarda yoğunluk

Japonya’da son günlerde yükselişe geçen Covid-19 vaka sayılarına rağmen hafta sonunda başkent Tokyo'da hayat normal akışında devam etti.

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Korona virüsün Omicron mutasyonunun etkisiyle vaka sayılarında son günlerde patlama yaşanan Japonya'da salgında yeni dalga endişesi artsa da halk, hafta sonunda enfeksiyon riskine aldırış etmedi. Başkent Tokyo'nun tarihi ve turistik çekim merkezi Asakusa semtinde yoğunluk göze çarparken, restoran ve benzeri birçok işletme boş kalmadı. En kalabalık tren hatlarının salgın öncesi günleri aratmadığı Tokyo'da bazı sakinler ise alışveriş merkezlerine akın etti.

KİMSE UMURSAMIYOR

Asakusa bölgesinde Türk yemekleri satan bir işletmede çalışan Barış Demir, Covid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle vaka sayılarında yaşanan artışa dikkat çekti. Demir, "Fakat artık kimse önemsemiyor. İşlerimizde düşüş falan da yaşanmadı. Çünkü insanlar korona virüsten bıktı. Herkes normal hayatına devam ediyor" ifadelerini kullandı. Çoğu kişinin maske ve mesafe kurallarına dahi dikkat etmediğini belirten Demir, "Vakalar inanılmaz derecede yükseldi. Ancak bundan sonra işleri etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü biz de dahil herkes bıktı ve önemsemiyor" şeklinde konuştu.

Japonyada artan vakalara rağmen sokaklarda yoğunluk

AŞILANDIK SORUN YOK

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Hafta sonu tatilini bölgede değerlendiren özel şirket çalışanı Yusaku Kikukawa ise artan vaka sayılarına rağmen sosyal hayatına devam etmede bir sakınca görmediğini vurguladı. Kikukawa, "Japonya’da herkes Covid-19 tedbirlerine dikkat ediyor. Zaten birçok kişi de aşı oldu. O nedenle artık Covid-19'un ciddi risk teşkil ettiğini düşünmüyorum" dedi.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Dün 22 bin 45 vaka tespit edilen Japonya'da 13 Ocak'ta 18 bin 859, 12 Ocak'ta 13 bin 224 ve 11 Ocak'ta 6 bin 239 vaka görülmüştü. Salgının başlangıcından bu yana toplam 1 milyon 834 bin 352 vaka tespit edilen ülkede 18 bin 439 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hükümet, kamu hizmetlerinde yaşanabilecek aksamaların önüne geçebilmek adına Covid-19 hastaları ile temaslı kişilere uygulanan izolasyonun süresini dün 14 günden 10 güne indirmişti.

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#Japonya#Koronavirüs#Kovid 19

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