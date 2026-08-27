×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Japonya'da art arda doğal afetler: Yüz binlerce kişiye tahliye emri

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Sel#Toprak Kayması
Japonyada art arda doğal afetler: Yüz binlerce kişiye tahliye emri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 11:40

Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle Ishikawa ve Toyoma eyaletlerinde yaşayan 394 bin 420 kişiden evlerini tahliye etmeleri istendi. Rekor seviyedeki yağışlar birçok bölgede sel, taşkın ve toprak kaymalarına yol açtı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA), en yüksek risk durumunu ifade eden "5. seviye şiddetli yağış uyarısı" yaptığı Ishikawa ve Toyama eyaletleri rekor düzeyde yağış aldı.

Yağış miktarı bugün 13.00'a kadarki 24 saatlik sürede Toyama eyaletinin Himi şehrinde 354 milimetreye, Ishikawa eyaletinin Hakui şehrinde 337,5 milimetreye ulaşırken, birçok bölgede sel baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Bazı yol ve tren hatlarının hasar görmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Japonyada art arda doğal afetler: Yüz binlerce kişiye tahliye emri

CAN KAYBI YAŞANMADI

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA) yağışlar nedeniyle Ishikawa ve Toyama eyaletlerinde yaşayan en az 394 bin 420 kişiye tahliye uyarısı yapıldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Haberin Devamı

Japonya'nın Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi etkili olan rekor düzeydeki yağışların neden olduğu sel baskınlarında en az 13 kişi hayatını kaybetmiş, en az 2 bin 314 yapı ile 2 bin 700 aracın sular altında kaldığı açıklanmıştı.

Gözden KaçmasınAvrupa ülkelerinden tansiyonu yükselten Rusya hamlesiAvrupa ülkelerinden tansiyonu yükselten Rusya hamlesiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınNepaldeki felaketin sırrı çözüldü Sel evleri yuttu: Bilanço ağırlaşıyorNepal'deki felaketin sırrı çözüldü! Sel evleri yuttu: Bilanço ağırlaşıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Sel#Toprak Kayması

BAKMADAN GEÇME!