Japonya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor: En az 20 kişi kayıp

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Japonya'da etkili olan şiddetli yağış felakete yol açtı. Cumartesi günü meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağmurun ardından toprak kayması nedeniyle çok sayıda ev yerle bir olurken, kayıp 20 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

Yerel bir yetkili AFP haber ajansına verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Hala yağmur yağdığı için operasyonu çok dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. Hayatta kalanları olabildiğince çabuk aramak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.'

Yapılan resmi açıklamaya göre, felaketin yaşandığı Atami, Temmuz ayının ilk üç gününde, tüm ay boyunca gördüğünden daha fazla yağışa maruz kaldı.

Toprak kayması dün yerel saat ile 10.30'da meydana geldi. Ulusal yayın kuruluşu NHK'ya konulan bir görgü tanığı 'korkunç bir ses' duyduğunu ve heyelan yoluna çıkan her şeyi yuttuğu için kaçtığını söyledi.

Görgü tanığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Korkunç bir ses duydum ve kurtarma görevlileri insanları tahliye etmeye çağırırken aşağıya doğru akan bir çamur kayması gördüm. Bu yüzden daha yüksek bir yere koştum.'

Japonya yılın bu zamanlarında şiddetli yağışların etkisine girerken yaşanan seller nedeniyle yerel yönetimler sıkça vatandaşlara evlerini tahliye etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Shizuoka eyaletindeki kırsal bir bölge olan Atami şehri başkent Tokyo'ya 90 kilometre uzaklıkta ve kaplıcalarıyla ünlü bir yer.

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