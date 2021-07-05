Japonya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor: 80 kişiden haber alınamıyor!

Japonya'da etkili olan şiddetli yağış felakete yol açtı. Cumartesi günü meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağmurun ardından toprak kayması nedeniyle çok sayıda ev yerle bir olurken, kayıp 20 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

Yetkililer bölgede yaşadığı tespit edilen 215 kişiden 135’inin bugün öğle saatleri itibariyle güvende olduğunu duyurdu.

Ancak diğer 80 kişi için ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Zira yetkililer 20 kişinin ihbar olarak kendilerine gelen sayı olduğunun altını çiziyor. Bu 80 kişinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Toprak kayması Cumartesi günü yerel saat ile 10.30'da meydana geldi. Ulusal yayın kuruluşu NHK'ya konulan bir görgü tanığı 'korkunç bir ses' duyduğunu ve heyelan yoluna çıkan her şeyi yuttuğu için kaçtığını söyledi.

Görgü tanığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Korkunç bir ses duydum ve kurtarma görevlileri insanları tahliye etmeye çağırırken aşağıya doğru akan bir çamur kayması gördüm. Bu yüzden daha yüksek bir yere koştum.'

Japonya yılın bu zamanlarında şiddetli yağışların etkisine girerken yaşanan seller nedeniyle yerel yönetimler sıkça vatandaşlara evlerini tahliye etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Shizuoka eyaletindeki kırsal bir bölge olan Atami şehri başkent Tokyo'ya 90 kilometre uzaklıkta ve kaplıcalarıyla ünlü bir yer.

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