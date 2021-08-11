Japonya'da akılalmaz olay: Durumu ağırlaşan korona hastasına 120 hastanede yatak bulamadılar!

Japonya'da durumu ağırlaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasını, "yatak kapasitelerinin tamamına yakınının dolu olmasını" gerekçe gösteren yaklaşık 120 hastane kabul etmedi.

Resmi yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, Tokyo metropolünde oturan 50'li yaşlarındaki kişi ağustos başında Kovid-19'a yakalandı.

Evde tedavi gören hasta, iki gün içinde nefes almakta zorlanma dahil ağır semptomlar göstermeye başladı.

Sağlık çalışanlarının, durumu ağırlaşan hastayı yatıracak bir hastane bulmak için 5 saat harcadığı, yaklaşık 120 hastanenin yatışı kabul etmediği öğrenildi.

Hastane yönetimlerinin "yatak kapasitelerinin tamamına yakınının dolu olmasını" gerekçe göstererek hastayı reddettiği bildirildi.

Kovid-19 hastasının sonunda Tokyo'da Nippon Medical School Hastanesi'ne yatırıldığı belirtildi.

Hastanenin NHK'ye konuşan yoğun bakım merkezi yöneticisi Şoci Yokobori, daha önce hiç bu kadar yatış talebi görmediğini söyledi.

Şoci, vaka sayılarının düşürülememesi halinde normalde hayatlarını kurtarılabilecekleri hastaları kurtaramamaktan endişe ettiklerini vurguladı.

OHAL KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİ

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artış trendini sürdürmesi nedeniyle kısmi olağanüstü hal uygulamasına 8 eyalet daha eklendi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle kısmi olağanüstü hal genişletildi.

Ulusal hükümet, günlük vaka sayısının dün ilk kez 15 bini aşması üzerine kısmi olağanüstü hali genişletti.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin verdiği tavsiye kararı sonrası Fukuşima, İbaraki, Toçigi, Gunma, Şizuoka, Aiçi, Şiga ve Kumamoto uygulama kapsamına alındı.

Başbakan Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde vaka sayısının artmasında virüsün Delta varyantının etkili olduğunu belirtti.

"Tokyo metropolünde salgın daha önce görülmemiş oranda yayılıyor." diyen Suga, bu sebeple kısmi olağanüstü halin genişletildiğini söyledi.

JAPONYA'DA SON DURUM

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 574 artarak 1 milyon 55 bin 602’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 19 artışla 15 bin 328’e yükseldi.

Son bir günde 32 bin 18 kişiye virüs testi yapılırken, 9 bin 212 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1230 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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