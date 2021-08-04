Japonya'da akılalmaz olay: Alışveriş yaparken ayağı kayınca 1.5 milyon lira tazminat kazandı!
Aldığımız sıcak kahve üzerimize dökülünce, kullandığımız bir ev aleti yüzünden yaralanınca ya da bulunduğumuz bir mekanda başımıza mekanın almadığı önlemler yüzünden bir şey gelince bireysel olarak dava açıp tazminat kazanabiliyoruz. Bunun ilginç bir örneği de Japonya'da yaşandı. Markette ayağı kayıp düşen müşterinin kazandığı tazminat adeta dudak uçuklattı.
Japonya'da alışveriş sırasında ayağının kayması sonucu düşen müşteriye 21 milyon yen tazminat ödenecek
Japonya'da bir süpermarket, manav reyonundan alışveriş yaptığı sırada ayağı kayıp düşen müşterisine 21 milyon yen (1.5 milyon lira) tazminat ödeyecek.
Tokyo'nun güneydoğusundaki Kanagawa eyaletinde bir süpermarketin manav reyonundan marul alan müşteri, ayağının kayması sonucu düştü.
Sakat kalan 60 yaşlarındaki adam, bu duruma ıslak zeminin sebep olduğu iddiasıyla süpermarkete tazminat davası açtı.
Tokyo Bölge Mahkemesi, olay sonrası açılan ve 5 yıl süren davanın son duruşmasında kararı açıkladı.
Hakim Heyeti Başkanı Yukio Şinada, marul yapraklarından damlayan suların zemini ıslattığını, süpermarket yönetiminin bu durumun farkında olmasına rağmen gereken tedbirleri almadığını belirtti.
Mahkeme, süpermarketin, düşüp sakat kalması ve gelir kaybına uğraması sebebiyle müşterisine 21 milyon yen (1.5 milyon lira) tazminat ödemesine hükmetti.