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Japonya'da aile içi şiddet vakalarında korkutan tablo

#Japonya#Aile İçi Şiddet#Dünya
Japonyada aile içi şiddet vakalarında korkutan tablo

Japonya’da çocuğa yönelik kötü muamele vakalarının sayısı 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 170'e ulaştı. Aile içi şiddet vakaları da 2021'de 83 bin 35 ile rekor kırdı.

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Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak bilinen Japonya’da çocuğa yönelik kötü muamele vakaları rekor düzeye yükseldi. Ulusal Polis Teşkilatı verilerine göre, önceki yıla göre yüzde 1,7 artan çocuk istismarı soruşturmalarının sayısı 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 170'e ulaştı. Ülke çapında istismar şüphesiyle çocuk esirgeme merkezlerine yerleştirilen reşit olmayan çocukların sayısının da bir önceki yıla göre yüzde 1,0 artarak 108 bin 50 ile rekor kırdığı belirtildi. 80 bin 299 çocuğun sözlü veya duygusal, 19 bin 185'inin fiziksel, 8 bin 270'inin ihmal nedenli ve 296'sının cinsel istismar şüphesiyle korumaya alındığı kaydedildi.

ACI REKOR

Japonya’da geçen yıla kadar toplam suç sayısında ardışık 19 yıl boyunca düşüş gözlendiği bildirildi. 2020'ye göre, yüzde 7,5 düşüş yaşanan kriminal vakaların sayısı geçen yıl 568 bin 148 oldu. Covid-19 salgını nedeniyle işletmelere sağlanan sübvansiyonların hileli şekilde alınması ile ilgili 2 bin 192 suçun kayda geçtiği açıklanırken, cinayet ve soygun dahil ciddi suçlar yüzde 1,3 azalmayla 8 bin 823'e düştü. Adam kaçırma suçu yüzde 15,4 artarak 389'a yükselirken, aile içi şiddet vakalarının da 83 bin 35 ile rekor kırdığı bildirildi. Ayrıca siber suç vakaları da 2021'de önceki yıla göre, yüzde 24,3 artarak 12 bin 275'lik rekor sayıya ulaştı.

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#Japonya#Aile İçi Şiddet#Dünya

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