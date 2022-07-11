Japonya’da Abe suikastının gölgesinde seçim

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Japonya’da eski Başbakan Şinzo Abe suikastının yankıları sürerken, halk 248 üyeli ‘Danışmanlar Meclisi’nin (Sangiin) 125 üyesini seçmek için dün sandığa gitti. 3 yılda bir gerçekleştirilen olağan seçimlerde, ‘Üst Meclis’ olarak nitelenen Sangiin’deki 248 koltuğun yaklaşık yarısı belirleniyor. Abe, bu seçimler için düzenlediği seçim turu kapsamında, Nara kentindeki konuşması sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

OYLARI YÜKSELDİ

Şinzo Abe suikastından iki gün sonra gerçekleştirilen seçimlerde, ilk sonuçlara göre Abe’nin partisi olan iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) 125 sandalyeli üst mecliste en az 63 sandalye elde ederek 2013’ten bu yana en iyi sonucunu aldı. Suikast gerçekleşmeden önce de LDP ile hükümet koalisyonunun küçük ortağı Komeito’nun seçimlerden birinci çıkacağı tahmin ediliyordu. LDP’li Japonya Başbakanı Fumio Kishida, suikast nedeniyle seçimin ertelenmesi gerektiği yönündeki talepleri, “Şiddetin ifade özgürlüğünü bastırmasına asla izin vermemeliyiz” diyerek karşı çıkmıştı.125 üyeden 75’inin seçim bölgelerinden, 50’sinin ise nispi temsil yoluyla belirlendiği seçimlerde, LDP ve koalisyon ortağı Komeito toplamda 75 sandalye kazandı. Seçime katılım oranı ise yüzde 52 olarak gerçekleşti.

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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Bu zafer, Abe’nin değiştirmeyi başaramadığı Japonya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ordu kurmasına engel olan anayasa maddesini LDP’nin değiştirmesine giden yolu açmış oldu. Kishida liderliğindeki LDP-Komeito koalisyonu, iki muhalefet partisi ve bağımsızlardan oluşan anayasada değişiklik yanlısı kamp, üst mecliste toplamda 170’ten fazla sandalye kazanarak, anayasada revizyon için gereken 166 barajını aştı. Kishida’nın, LDP’yi, 2025 yılında yapılacak bir sonraki seçime götürecek lider olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.