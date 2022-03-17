Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Japonya’da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 3'e yükseldi

#Japonya#Deprem#Fukuşima
Japonya’da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 3e yükseldi

Japonya’nın Fukushima eyaleti açıklarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıkarken, 209 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Japonya'nın Fukushima eyaleti açıklarında dün yerel saatle 23.36'da meydana gelen depremin bilançosu artıyor. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) büyüklüğünü ilk olarak 7.3 olarak duyurduğu, ancak daha sonra 7.4 olarak güncellediği depremde can kaybının 3'e yükseldiği açıklandı. Yaklaşık 2 milyon hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığı ifade edilirken, elektrik kesintisinin bu sabah itibarıyla yaklaşık 40 bin hanede sürdüğü kaydedildi. Öğle saatleri itibarıyla elektrik kesintisinin tüm bölgelerde sona erdiği kaydedildi. Ayrıca Tohoku ve Kanto bölgelerinde su kesintisi yaşandığı aktarılırken, kesintinin bugün öğlen saatleri itibarıyla 17 bin 200 hanede sürdüğü öğrenildi.

209 KİŞİ YARALANDI

İçinde yaklaşık 80 yolcu bulunan bir hızlı trenin Fukushima ile Miyagi arasında raydan çıktığı bildirilirken, kazada yaralanan olmadı. Miyagi ve Fukushima'daki itfaiye teşkilatları farklı bölgelerden yardım çağrısı alındığını, deprem nedeniyle en az 209 kişinin yaralandığı belirtti. Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nin işleyişinde ise herhangi bir anormallik gözlenmediği tespit edildi. Japonya Savunma Bakanlığı, afet bölgesine destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ekiplerinin Fukushima'ya gönderildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Dün gece Miyagi ve Fukushima eyaletleri için 1 metrelik tsunami uyarısı yapan JMA, riskin bu sabah sona erdiğini açıkladı. Buna rağmen depremin ardından bazı kıyı bölgelerde yaklaşık 30 santimetrelik dalgaların gözlendiği öğrenildi. Depremin ardından bir kriz masası kurulduğunu açıklayan Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise, hükümet kurmaylarına depremden etkilenen bölgelere gerekli tüm yardımın sağlanması talimatını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Deprem#Fukuşima

BAKMADAN GEÇME!

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna