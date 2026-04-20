Japonya'da 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Japonya açıklarında yerel saatle 16:52'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin büyüklüğünün 7,5 olarak belirledi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verildi. EMSC, depremin Japonya'nın doğu kıyısında yer alan Honshu açıklarında meydana geldiğini belirtti. Vatandaşların tsunami riski nedeniyle kıyı bölgelerinden uzak durması gerektiği kaydedildi.

'TSUNAMİ DALGALARININ TEKRAR TEKRAR VURMASI BEKLENİYOR'

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tsunami dalgalarının kuzey kıyı şeridine kısa süre içinde ulaşabileceğini ifade ederek, "Tsunami dalgalarının tekrar tekrar vurması bekleniyor. Uyarı kaldırılana kadar güvenli alandan ayrılmayın" açıklamasını yaptı.

Japonya Başbakanlık ofisi, bir kriz yönetim ekibi kurduğunu duyurdu. Depremin 10 km derinlikte ve kıyı şeridine yaklaşık 100 km uzaklıkta meydana geldiği belirtildi.

JAPONYA'DA HER YIL 1500 DEPREM YAŞANIYOR

Japonya, Pasifik "Ateş Çemberi"nin batı kenarı boyunca 4 büyük tektonik plakanın üzerinde yer alıyor. Yaklaşık 125 milyon nüfuslu ada ülkesi, tipik olarak her yıl yaklaşık 1500 deprem yaşıyor. Dünyada her yıl yaşanan depremlerin yaklaşık yüzde 18'i Japonya'da meydana geliyor.

2011'de 9.0 büyüklüğündeki deprem, 18 bin 500 kişinin ölümüne neden olmuş ve Fukuşima Nükleer Santrali'nde ciddi hasara neden olan bir tsunamiyi tetiklemişti.

