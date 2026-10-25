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Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem: Başkent Tokyo da sallandı

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#Japonya Depremi#Ogasawara Adaları#Tokyo Sarsıntısı
Japonyada 7 büyüklüğünde deprem: Başkent Tokyo da sallandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 07:49

Japonya'nın Ogasawara Adaları açıklarında yerin 470 kilometre derinliğinde 7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Başkent Tokyo'nun yanı sıra çok sayıda eyalette hissedilerek kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından tsunami riskinin bulunmadığı açıklandı.

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Japonya’da merkez üssü Ogasawara adalarının batı kıyısı açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 11:10’da 470 kilometre derinlikte kayda geçtiği bildirildi.

Başkent Tokyo’nun yanı sıra Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletleri dahil birçok bölgede şiddetli şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, JMA sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.

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#Japonya Depremi#Ogasawara Adaları#Tokyo Sarsıntısı

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