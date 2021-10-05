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Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

#Japonya#Deprem#Haşikami
Japonyada 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haşikami ilçesi açıklarında deprem kaydedildi.

6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.46'da ve yerin 50 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin Aomori, İwate, Miyagi eyaletleri ile kuzeydeki Hokkaido adasında hissedildiğini bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK, bölgede hasar oluşmadığını aktardı.

Tohoku Electric Power firması, Aomori ve Miyagi'deki iki nükleer santralinde anormallik yaşanmadığını açıkladı.

JMA, Pasifik Okyanusu kıyısı eyaletlerde hissedilen depreme ilişkin tsunami uyarısında bulunmadı.

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#Japonya#Deprem#Haşikami