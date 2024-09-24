Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı artıyor

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Japonya'da merkez üssü Torishima adası açıkları olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 08.14'te 10 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Saat 08.20'de Izu ve Ogasawara adaları için tsunami uyarısı yayınlanırken, 08.58'de Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendiği belirtildi.



Tsunami uyarısını saat 11.00'de yürürlükten kaldıran JMA, buna rağmen Pasifik Okyanusu kıyısındaki kesimlerde gelgit seviyesi değişiklikleri yaşanabileceği konusunda uyardı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.



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Japonya’nın Ishikawa eyaletini vuran şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Yerel yetkililere göre yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları ise Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) desteğiyle sürerken, 5 bin hanede su kesintilerinin devam ettiği, 3 bin 500 hanede elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.



Dün 115 olan ulaşılamayan yerleşim birimi sayısının yapılan enkaz kaldırma çalışmalarının ardından bugün 56’ya düştüğü aktarıldı. Şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen bölgelerden olan Wajima şehrindeki tüm ilkokul ve ortaokullarda bugün ve yarın eğitime ara verildiği açıklandı.

Japonya'nın Ishikawa eyaleti cumartesi sabahı itibariyle rekor düzeyde şiddetli yağış almış, birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Nehir taşkınları yaşanırken, binlerce hane elektriksiz ve susuz kalmıştı.