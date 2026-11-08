×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Japonya'da 5.7 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Deprem#Aichi
Japonyada 5.7 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 10:40

Japonya'da gece saatlerinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Ülkenin orta kesimlerinde gerçekleşen depremde 20'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Şizuoka eyaletinin batısında yerel saatle 01.04'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Depremde Aiçi ve Şizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişi yaralandı.

Japonyada 5.7 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi yaralandı

AICHI'DE SON 30 YILIN EN ŞİDDETLİ DEPREMİ

Derinliği yaklaşık 40 kilometre olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinde aksaklıklar görüldü.

Yetkililer, söz konusu depremin Aiçi'de yaklaşık 30 yıldır hissedilen en şiddetli sarsıntı olduğunu ifade etti.

Gözden KaçmasınBinyamin Netanyahunun işi bitti İsrailde yeni dönemin kapıları aralanıyor'Binyamin Netanyahu'nun işi bitti!' İsrail'de yeni dönemin kapıları aralanıyorHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınSuudi Arabistana balistik füze saldırısıSuudi Arabistan'a balistik füze saldırısıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Deprem#Aichi

BAKMADAN GEÇME!