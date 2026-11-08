Japonya'da 5.7 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi yaralandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Şizuoka eyaletinin batısında yerel saatle 01.04'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Depremde Aiçi ve Şizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişi yaralandı.

AICHI'DE SON 30 YILIN EN ŞİDDETLİ DEPREMİ

Derinliği yaklaşık 40 kilometre olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinde aksaklıklar görüldü.

Yetkililer, söz konusu depremin Aiçi'de yaklaşık 30 yıldır hissedilen en şiddetli sarsıntı olduğunu ifade etti.