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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 00:58,Son Güncelleme:

Japonya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

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Japonya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
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Japonya'nın doğusundaki İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki olan 5,3 şiddetindeki deprem, 100 kilometre derinlikte kaydedildi. Yerel saatle sabah 06.02'de meydana gelen deprem, çevre eyaletler Toçigi, Gunma, Saitama'da da hissedildi. Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

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