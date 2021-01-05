Japonya'da 4 eyalet Kovid-19 için önlemleri genişletti

Japonya'da Başbakan Yoshihide Suga'nın hükümetin Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinde yeni bir olağanüstü hal (OHAL) kararını değerlendirdiğini açıklamasının ardından, söz konusu eyaletlerin yönetimleri, Kovid-19 salgınını durdurmak üzere harekete geçti.

Tokyo ve çevresindeki 3 eyalet, Cuma itibariyle uygulamaya konacak ve 31 Ocak'a dek yürürlükte kalacak acil durum tedbirlerini hayata geçirme kararı aldı. Merkezi hükümetin OHAL ilanı öncesinde gelen karar uyarınca, bölge valileri halka 20.00'dan sonra zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınma çağrısı yapacak.

Ayrıca, Cuma günü itibariyle 4 günlük bir süre için alkollü işletmelerden saat 19.00'da alkol servisini durdurmaları ve 20.00'da kapanmaları istenecek. 12 Ocak'tan itibaren ise 31 Ocak'a kadarki süre boyunca alkollü içecek servisi yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın tüm restoran ve benzeri işletmelere saat 20.00’de kapanmaları tavsiye edilecek.

Eyalet yönetimleri ayrıca şirketleri evden çalışma, kademeli mesai sistemini hayata geçirme ve daha kısa çalışma saatleri konularında teşvik edecek.



BAŞBAKANDAN OHAL SİNYALİ

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga dün yaptığı açıklamada, "Tokyo ve üç eyaletteki yeni vaka sayısı ulusal toplamın yaklaşık yarısını oluşturuyor. Durumu ciddiye alıyoruz ve daha güçlü bir mesajın gerekli olduğuna inanıyoruz" diyerek OHAL ilanını düşündüklerini açıklamış, Perşembe netlik kazanacağı belirtilen kararın Cumartesi yürürlüğe girmesinin beklendiği kamuoyuna yansımıştı.