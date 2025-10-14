×
Dünya Haberleri

Japonya'da 30 yıl sonra bir ilk: Yerel meclis üyesinin oğluna idam cezası

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Cinayet#İdam Cezası
Japonyada 30 yıl sonra bir ilk: Yerel meclis üyesinin oğluna idam cezası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 16:57

Japonya'da yerel meclis üyesinin oğlu, 2'si polis 4 kişiyi öldürmekten idam cezasına çarptırıldı. Olay, Japonya'da 30 yılı aşkın sürenin ardından birden fazla polis memurunun vurulduğu ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Japonya'nın Nakano Eyaleti Yerel Meclisi Üyesi Aoki Masamiçi'nin en büyük oğlu Aoki Masanori, 2023'te 2'si polis 4 kişiyi öldürmekten idam cezasına çarptırıldı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Aoki, 2023'te iki kadını bıçaklayarak, olay yerine müdahale eden iki polis memurunu ise silahla vurarak öldürmekle suçlandı.

Avukatları, Aoki'nin akli dengesinin yerinde olmadığını, bu nedenle cezai sorumluluğu bulunmadığını savundu.

Öte yandan savcılar, Aoki'nin cinayetleri işlediği esnada doğru ile yanlışı ayırt edebilecek durumda olduğunu ve cezai sorumluluk taşıyacak kadar akıl sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

Mahkeme, 2'si polis 4 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 34 yaşındaki Aoki'yi idam cezasına çarptırdı.

Olay, Japonya'da 30 yılı aşkın sürenin ardından birden fazla polis memurunun vurulduğu ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Nakano eyaletinde 2023'ün mayıs ayında düzenlenen bıçaklı saldırıda iki sivil hayatını kaybetmişti. Olay yerine kolluk kuvvetleri ile saldırgan arasında çıkan çatışmada ise 2 polis yaşamını yitirmişti.

Saldırganın Nakano Yerel Meclisi Üyesi Aoki Masamiçi'nin en büyük oğlu Aoki Masanori olduğu saptanmıştı.

#Japonya#Cinayet#İdam Cezası

