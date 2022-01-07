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Japonya’da 3 eyalette yarı OHAL ilan edildi

#Japonya#Koronavirüs#OHAL
Japonya’da 3 eyalette yarı OHAL ilan edildi

Japonya’da hükümet, Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima eyaletlerinde yarı OHAL ilan edildiğini açıkladı.

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Japonya'da hükümet, Covid-19 vaka sayılarında son günlerde görülen artış üzerine üç eyalette yarı olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını hayata geçirme kararı aldı. Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima valilerinin konu hakkındaki talebini değerlendiren ve Covid-19 konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzmanlar kurulunun görüşlerine başvuran Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 3 eyalette pazar günü başlayacak uygulamanın 31 Ocak'a kadar geçerli olacağını duyurdu.
Son karar, daha önce hayata geçirilen OHAL ve yarı OHAL tedbirlerinin geçtiğimiz eylül ayı itibarıyla ülkede sona ermesinin ardından göreve gelen Kishida yönetiminin başvurduğu ilk katı Covid-19 tedbiri olarak kayıtlara geçti.

VALİLER ABD ÜSLERİNİ SUÇLADI

Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima eyalet yönetimleri, bölgelerinde görülen Covid-19 vaka artışının ABD üslerinde kayda geçen enfeksiyonlarla ilişkili olabileceğini ifade etti. Okinawa Valisi Denny Tamaki, "Üslerin vaka artışının en önemli nedenlerinden biri olduğuna dair hiç şüphe yok" derken, Yamaguchi Valisi Tsugumasa Muraoka ise Omicron mutasyonu endişesine dikkat çekerek ABD üssü çalışanları ve sakinlerinden alınan virüs örneklerinin genetik analizlerinin yapıldığını söyledi.

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YETKİ VALİLERDE

Eyaletlerin tümünü kapsayan bir OHAL'in aksine sınırlı bir bölgede hafifletilmiş tedbirler alınmasına olanak tanıyan yarı OHAL'de bölge valileri, restoran gibi işletmelerden erken kapatmalarını ve alkol servisini durdurmalarını talep edebilecek. Bu tür taleplere meşru sebepler olmaksızın yanıt vermeyen işletmelere ise 200 bin yene (yaklaşık bin 700 dolar) varan para cezası uygulanması öngörülüyor. Okinawa'nın tamamında geçerli olacak yarı OHAL'in Yamaguchi ve Hiroşima'nın ise yalnızca belirli şehir ve bölgelerinde uygulanması bekleniyor.

ZOR SINAV

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın selefi olan Yoshihide Suga, salgını iyi yönetememekle eleştirilmişti. Kamuoyu desteğinin de düşmesi üzerine koltuğunu bırakan Suga'dan sonra görevi Kishida devralmıştı. Önceliğinin Covid-19 salgını ile mücadele olduğunu vurgulayan Kishida, sınırları tüm yabancı ziyaretçilere kapatma kararı gibi radikal tedbirlere başvurarak ve aşılamayı hızlandırarak kamuoyuna güven mesajı vermişti. Bu nedenle Japonya’da Covid-19 salgınının gidişatının ülkenin siyasi geleceğini de etkileyeceği tahmin ediliyor.

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VAKA SAYILARI ARTIYOR

Eylül sonundan bu yana Covid-19 vaka sayılarında düşüş gözlenen Japonya’da dün günlük enfeksiyon sayısı 18 Eylül'den bu yana ilk kez 4 bini aşmış, Tokyo ve Osaka gibi bölgelerde ise Omicron mutasyonunun yayıldığı kamuoyuna yansımıştı. Japonya'da toplam Covid-19 vaka sayısı dün itibarıyla 1 milyon 744 bin 493 olurken, ölü sayısı da 18 bin 411'e yükselmişti.

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#Japonya#Koronavirüs#OHAL

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