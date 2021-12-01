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Japonya'da 2. Omicron mutasyonu vakası doğrulandı

#Omicron#Japonya#Koronavirüs
Japonyada 2. Omicron mutasyonu vakası doğrulandı

Japonya'da 2. Omicron mutasyonu vakası doğrulanırken 10 ülkeye ek sınır tedbiri uygulama kararı alındı.

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Japonya’da Kovid-19'un daha bulaşıcı olduğu düşünülen Omicron mutasyonunun 2. vakası da doğrulanırken, riskli görülen 10 ülkeden gelen yabancıların ülkeye girişi askıya alındı.

Koronavirüsün daha bulaşıcı olduğu düşünülen ve dünya kamuoyunu alarma geçiren Omicron mutasyonunun 2. vakası Japonya’da doğrulandı. Kasım ayı sonunda Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havaalanı'na gelişinde pozitif sonuç veren yabancı uyruklu bir erkek yolcunun test sonucu üzerinde yapılan genetik incelemelerle ortaya çıkan vaka, Japonya'nın 2. Omicron varyantı vakası olarak kayıtlara geçti.

Sınırlarını oturma izni bulunanlar hariç tüm yabancı uyruklulara kapatan Japonya’da hükümetten kritik bir adım geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno bugün yaptığı açıklamada, Omicron mutasyonu nedeniyle riskli olduğu düşünülen ülkelerden gelen yabancıların oturum izinleri olsa dahi ülkeye girişinin askıya alınacağını ifade etti. Yeni tedbirin yarın itibarıyla geçerli olacağı belirtilirken, giriş yasağının Angola, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibya, Güney Afrika, Zambiya ve Zimbabve'yi kapsayacağı kaydedildi.

Japon vatandaşlarının yabancı eş ve çocukları ile diplomatların giriş yasağından muaf tutulabileceği öğrenilirken, buna rağmen olası enfeksiyon riski nedeniyle muafiyet şartlarının titizlikle ele alınacağı ifade edildi.

HÜKÜMET ALARMDA

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İlk olarak Güney Afrika'da doğrulanan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılan Kovid-19'un yeni mutasyonu, Japonya hükümetini harekete geçirmişti. İlk olarak Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika, Zimbabve, Mozambik, Malavi ve Zambiya'dan gelen yolculara 10 gün zorunlu karantina uygulama kararı alan hükümet, dün ülke sınırlarının oturum izni bulunmayan tüm yabancı uyruklu ziyaretçilere kapatılacağını duyurmuştu.

Giriş yasağına ek olarak 27 ülke ve bölgeden dönen Japon vatandaşları ve yabancıların iki haftalık karantina sürelerinin en az 10 gününü hükümet tarafından belirlenen tesislerde gözetim altında geçirmesine karar veren hükümet, perşembe gününden itibaren ise Nijerya, Portekiz, İspanya ve İsveç'ten dönenlerin 3 gün zorunlu karantinaya alınacağını açıklamıştı.

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#Omicron#Japonya#Koronavirüs

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