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Japonya’da 2 gün üst üste rekor vaka

#Japonya#Koronavirüs#Kovid 19
Japonya’da 2 gün üst üste rekor vaka

Japonya’da Covid-19 vakalarında 2 gün üst üste rekor kırılmasının ardından son 24 saatte günlük vaka sayısının 103 bin 791'e yükseldiği bildirilirken salgının başından bu yana kaydedilen toplam vaka sayısının ise 3 milyonu aştığı açıklandı.

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Covid-19 salgınında 6’ncı dalganın etkisini sürdürdüğü Japonya’da, Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, 2 gün üst üste rekor kırılarak günlük vaka sayısı 103 bin 791 olarak kaydedildi. Ülkede 3 milyon sınırını aşılarak toplam vaka sayısı da 3 milyon 26 bin 264 olarak belirlendi. Ülkede, Covid-19 nedeniyle bir günde hayatını kaybeden sayısı 90, toplam can kaybı da 19 bin 70 olarak kaydedildi.

BİR EYALETTE DAHA YARI OHAL

Japonya, 47 eyaletinin 34’ünde yürürlükte olan yarı OHAL uygulamasının kapsamını Wakayama eyaletini de içine alacak şekilde genişletme kararı aldı. Wakayama'da Cumartesi yürürlüğe girecek olan uygulamanın 27 Şubat'a kadar geçerli olacağı açıklanırken, diğer eyaletlerde olduğu gibi restoran gibi işletmelerden çalışma saatlerini kısıtlamalarının talep edileceği açıklandı.

Ülkede, salgın önleme tedbirlerinin uygulanacağı eyaletlerin sayısı 35'e yükseldi.

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#Japonya#Koronavirüs#Kovid 19

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