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Japonya’da 13 yıl ardından bir ilk

#Japonya#Astronot#Dünya
Japonya’da 13 yıl ardından bir ilk

Japonya Havacılık ve Uzay Ajansı 13 yıl aranın ardından ilk kez bugün astronot alımı için adaylık başvurularını kabul etmeye başladı.

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Japonya Havacılık ve Uzay Ajansı (JAXA) yaptığı açıklamada, astronot alımı için adaylık başvurularının 13 yıl aradan sonra ilk kez bugün başlayacağını duyurdu. Artemis Uluslararası Ay Keşif projesinde yer alacak astronot adaylarının işe alım sürecinin Şubat 2023'e kadar tamamlanmasının hedeflendiği ifade edilirken, başvuru sahiplerinde uzay veya havacılık alanlarında deneyim aranmadığı ancak 3 yıllık profesyonel iş tecrübesinin şart olduğu belirtildi. JAXA'nın sitesinde yer alan ilanda "Sürekli istihdam, sözleşmeli çalışma, serbest meslek veya araştırma faaliyetleri de dahil olmak üzere istihdam şekli fark etmeksizin başvuru sahiplerinin iş deneyimlerini kurumumuza sunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

BİLİM BAKANI MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Japonya Bilim Bakanı Shinsuke Suematsu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ülkesinin 13 yıl sonra yeni astronot başvurularını kabul etmeye başlayacağının müjdesini vermişti. Adaylarda aranan minimum uzunluk kriterinin kadın adayların önünü açmak için 158 santimetreden 149,5 santimetreye düşürüldüğü kamuoyuna yansırken, başvuru sürecinin 4 Mart'ta son bulacağı belirtilmişti. Adayların nitelikleri, İngilizce yeterlilikleri ve genel eğitim sınavının sonuçlarına göre kademeli olarak eleneceği de öğrenilmişti. JAXA'da 2023 yılında çalışmaya hak kazanacak isimlerin Mart 2025'te sertifikalı birer astronot olmadan önce Japonya’da ve yurt dışında 2 yıl temel eğitim alacağı da açıklanmıştı.

JAXA son olarak 2008 yılında yeni astronot alım başvurularını kabul etmişti. Son istihdam planı, JAXA tarihindeki 6. astronot alımı olacak.

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